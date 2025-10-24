Conte musical Coppélia Plumelec
Conte musical Coppélia Plumelec vendredi 24 octobre 2025.
L’ensemble Terra incognita propose un conte musical construit sur l’histoire du célèbre ballet Coppélia composé par Léo Delibes. Matinée en musique, pour tous. Interprété par l’ensemble Terra incognita avec Nathalie Fontaine au violon Bénédict Vaillant au violoncelle Thierry Vaillant au piano. A 10h30.
La grande salle de la médiathèque se transforme en petite salle de concert, pour un conte musical à apprécier à tout âge.
Le conte Il était une fois, dans un village en fête, un vieux savant qui avait créé une poupée mystérieuse… .
Médiathèque Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71
