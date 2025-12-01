Conte musical Des histoires comme ça Place du Vieux Marché Le Havre

Conte musical Des histoires comme ça

Un conte musical tendre et malicieux, où Julie Martigny et Shankar Kirpalani nous entraînent, en mots et en musique, sur les traces des animaux fabuleux imaginés par Rudyard Kipling.

Plongez en famille dans l’univers poétique de Rudyard Kipling, où l’on découvre comment le léopard eut ses taches, pourquoi les éléphants ont-ils une trompe ou encore d’où vient la bosse du chameau… À travers une adaptation vivante et musicale, Julie Martigny prête sa voix aux animaux, tandis que Shankar Kirpalani tisse un paysage sonore inspiré de rythmes et d’instruments venus d’ailleurs.

Un voyage drôle et sensible, à la croisée du conte et du concert, pour célébrer la réouverture du Muséum et le monde fascinant du vivant.

Par la Compagnie Magnitude Dix

D’après Rudyard Kipling Adaptation et récit Julie Martigny

Musique Shankar Kirpalani

À partir de 5 ans

Réservation en ligne obligatoire (ouverture de la billetterie le 8 décembre) .

Place du Vieux Marché Muséum d’histoire naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28

