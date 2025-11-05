Conte Musical Bibliothèque Docelles

Conte Musical

Conte Musical JAHODA par la Cie Tout Possible.

Jahoda grandit dans un village encerclé par les montagne. Elle demande souvent qu’est-ce qu’il y a derrière les montagnes ?

Mais personne ne répond, car à vrai dire, personne n’en sait trop rien !Enfants

Bibliothèque 15 de la libération Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 83 71 28 49

English :

Musical tale JAHODA by Cie Tout Possible.

Jahoda grows up in a village surrounded by mountains. She often asks: What’s behind the mountains?

But no one answers, because the truth is, no one really knows!

German :

Musikalisches Märchen JAHODA von der Cie Tout Possible.

Jahoda wächst in einem Dorf auf, das von Bergen umringt ist. Sie fragt oft: Was ist hinter den Bergen?

Aber niemand antwortet, denn eigentlich weiß es niemand so genau!

Italiano :

Racconto musicale JAHODA di Cie Tout Possible.

Jahoda cresce in un villaggio circondato da montagne. Spesso chiede: Cosa c’è dietro le montagne?

Ma nessuno le risponde, perché la verità è che nessuno lo sa davvero!

Espanol :

Cuento musical JAHODA de Cie Tout Possible.

Jahoda crece en un pueblo rodeado de montañas. A menudo pregunta: ¿Qué hay detrás de las montañas?

Pero nadie responde, porque la verdad es que nadie lo sabe

