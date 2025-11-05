Conte Musical Bibliothèque Docelles
Conte Musical Bibliothèque Docelles mercredi 5 novembre 2025.
Conte Musical
Bibliothèque 15 de la libération Docelles Vosges
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
Conte Musical JAHODA par la Cie Tout Possible.
Jahoda grandit dans un village encerclé par les montagne. Elle demande souvent qu’est-ce qu’il y a derrière les montagnes ?
Mais personne ne répond, car à vrai dire, personne n’en sait trop rien !Enfants
Bibliothèque 15 de la libération Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 83 71 28 49
English :
Musical tale JAHODA by Cie Tout Possible.
Jahoda grows up in a village surrounded by mountains. She often asks: What’s behind the mountains?
But no one answers, because the truth is, no one really knows!
German :
Musikalisches Märchen JAHODA von der Cie Tout Possible.
Jahoda wächst in einem Dorf auf, das von Bergen umringt ist. Sie fragt oft: Was ist hinter den Bergen?
Aber niemand antwortet, denn eigentlich weiß es niemand so genau!
Italiano :
Racconto musicale JAHODA di Cie Tout Possible.
Jahoda cresce in un villaggio circondato da montagne. Spesso chiede: Cosa c’è dietro le montagne?
Ma nessuno le risponde, perché la verità è che nessuno lo sa davvero!
Espanol :
Cuento musical JAHODA de Cie Tout Possible.
Jahoda crece en un pueblo rodeado de montañas. A menudo pregunta: ¿Qué hay detrás de las montañas?
Pero nadie responde, porque la verdad es que nadie lo sabe
