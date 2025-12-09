Conte musical Erasmus sur Mars

50 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Conte musical de science-fiction tout public à L’Éole, où deux jeunes musiciens martiens découvrent la puissance des émotions.

En 2117, sur Mars, Élona et Martial, deux jeunes musiciens surdoués, jouent grâce à des puces intégrées qui contrôlent chaque note. Leur musique est parfaite, mais sans âme. Lors d’un échange avec deux Terriens, ils découvrent la force des émotions joie, tristesse, amour, imagination… et leur univers bascule. Conte musical de science-fiction créé par Youliana Patrouilleau, Erasmus sur Mars réunit l’ensemble vocal de l’ÉMI dirigé par Dominique Patrouilleau et les chœurs d’enfants dirigés par Cendrine Robino et Margot Le Goff. Une soirée tout public à L’Éole, salle de spectacle de Gommerville, accessible aux personnes à mobilité réduite. 0 .

50 Route de Voves Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

A festive evening of music with two orchestras to celebrate 160 years of harmony!

L’événement Conte musical Erasmus sur Mars Gommerville a été mis à jour le 2025-12-09 par OT COEUR DE BEAUCE