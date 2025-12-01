Conte musical Et dans son chant, le Monde parle, Café Les Voyageurs Lanvéoc

Conte musical Et dans son chant, le Monde parle

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

2025-12-28 16:00:00

2025-12-28

Et dans son chant, le Monde parle , conte musical de et avec Jean-François Caparroy

Et si le langage, cet outil si performant de la pensée, nous empêchait de sentir le Monde ? Et si la musique nous permettait de retrouver un rapport direct avec l’indicible?

Il est des chemins invisibles entre les cœurs. Des chemins qu’aucune frontière ne saurait jamais fermer.

Tout en nous interrogeant sur cette étrange habitude qu’ont les humains de vouloir catégoriser les choses, ce conte musical d’une grande beauté et à la mise en scène épurée, vous ouvrira les portes du Monde d’avant la parole.

Un monde où le sentir et le son d’instruments aussi rares que délicats vous rappelleront que, malgré les frontières, tout est lié.

Chocolats chauds et autres gourmandises de Noël pour le goûter. .

