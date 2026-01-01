Conte musical Et dans son chant, le monde parle Les Nuits de la lecture Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Conte musical Et dans son chant, le monde parle Les Nuits de la lecture

Sur inscription. Proposé dans le cadre des Nuits de la lecture. Ce conte musical explore les limites du langage et propose une immersion dans l’écoute sensible. À travers une mise en scène épurée, Jean-François Capparoy transportera le public dans un univers d’avant la parole , érigeant la musique en véritable langage universel. La représentation sera suivie d’un concert du duo Anatolie, Cœur du Monde. .

