Conte musical Et dans son chant, le monde parle Les Nuits de la lecture Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 19:00:00
2026-01-25
Sur inscription. Proposé dans le cadre des Nuits de la lecture. Ce conte musical explore les limites du langage et propose une immersion dans l’écoute sensible. À travers une mise en scène épurée, Jean-François Capparoy transportera le public dans un univers d’avant la parole , érigeant la musique en véritable langage universel. La représentation sera suivie d’un concert du duo Anatolie, Cœur du Monde. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
