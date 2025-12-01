Conte Musical et Danse Imagori Théâtre Comoedia Marmande

Conte Musical et Danse Imagori Théâtre Comoedia Marmande dimanche 14 décembre 2025.

Conte Musical et Danse Imagori

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

ImagOri par Amine Boussa et Jeanne Azoulay

Dans un monde peuplé de créatures en origamis, un voyageur surgit. Par sa danse aérienne et fulgurante, il tente de rentrer en contact avec une de ces chimères de papier qui se plie et se tord avec grâce. Gardienne de ce monde onirique, une chanteuse soprane s’exprime dans une mystérieuse langue inventée.

ImagOri nous convie à un voyage entre imaginaire et réel, au rythme des mouvements d’un duo de danse contemporaine et de mélopées féériques, dans lequel les images de papier impriment les émotions à l’encre indélébile.

Une expérience narrative à la découverte de l’altérité et la diversité.

Tout public dès 3 ans. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

