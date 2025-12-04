Conte musical et lectures Sévérac d’Aveyron

Conte musical et lectures

Recoules Sévérac d'Aveyron Aveyron

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Le conte musical Chuchotis de pierres vous invite à honorer la singularité de la vallée du Tarn tout en partageant les patrimoines culturels communs. Un fil écologique qui replace l’humain dans son environnement naturel…

Rendez-vous le samedi 7 mars à 15h30, à la bibliothèque de Recoules avec la Cie Les mots à la bouche. À la suite, une lecture, toujours en musique, sera proposée à partir d’extraits du roman Souffles de pierre.

Tout public à partir de 7 ans. Réservation conseillée par téléphone au 05 65 47 82 21. .

Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

The musical tale Chuchotis de pierres invites you to honor the singularity of the Tarn valley while sharing its common cultural heritage. An ecological thread that puts people back into their natural environment?

