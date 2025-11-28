Conte musical et théâtral -TRANSMISSION OU L HISTOIRE DE LA PETITE MEMOIRE à la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Conte musical et théâtral -TRANSMISSION OU L HISTOIRE DE LA PETITE MEMOIRE

“Transmission ou l’histoire de la petite Mémoire” est un conte théâtral et musical qui célèbre l’histoire des femmes à travers des portraits d’héroïnes anciennes et modernes, tout en soulignant l’importance de la transmission intergénérationnelle. Avec humour et tendresse, deux artistes accompagnées de leurs instruments invitent les familles à partager un moment poétique, inspirant ainsi les plus jeunes à découvrir la force et l’ambition au féminin.

Dés 8 ans Tarifs 8-6€

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

English :

transmission ou l?histoire de la petite Mémoire? is a theatrical and musical tale that celebrates women?s history through portraits of heroines past and present, while highlighting the importance of intergenerational transmission. With humor and tenderness, two artists accompanied by their instruments invite families to share a poetic moment, inspiring the youngest to discover feminine strength and ambition.

Ages 8 and up Prices 8-6?

