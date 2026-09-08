Conte musical et visuel : Mermontine sous les mers Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc
mercredi 21 octobre 2026 · Rue Henri Odièvre · Saint-Romain-de-Colbosc
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Colbosc
Conte musical et visuel : Mermontine sous les mers
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
« Sous les mers » est un conte musical et visuel, librement adapté de 20 000 lieues sous les mers. Ce nouveau projet de Mermontine (duo composé de Julien Lemonnier et Ghislain Fracapane du groupe Mermonte) nous propose une immersion dans l’oeuvre de Jules Verne. Entre action et contemplation, l’équipée explore nos imaginaires collectifs et nous plonge dans les grands fonds aquatiques. L’histoire et les interventions des différents personnages sont diffusés à la manière des feuilletons radiophoniques illustrés d’images ludiques et poétiques. Sur scène, guitares, basse et batterie côtoient clavecin et synthétiseur pour donner une pop électrique et baroque, tout droit sortie des bandes-originales de films des années 60 et 70. Le duo embarque petits et grands dans une aventure sensible et créative.
« Un spectacle musical, graphique et immersif fera découvrir la profondeur des océans et de l’âme humaine »
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire .
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92
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English : Conte musical et visuel : Mermontine sous les mers
L’événement Conte musical et visuel : Mermontine sous les mers Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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