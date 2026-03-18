Conte musical et visuel Sous les mers Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Conte musical et visuel Sous les mers

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Prenez une grande respiration et plongez, sans scaphandre ni intelligence artificielle, dans le monde envoûtant des abysses fantasmées par Jules Verne. Némo sera votre capitaine, inventeur et rêveur mélancolique, il vous invite à bord du Nautilus pour une immersion dans les méandres d’un récit aux échos écologiques, humanistes et universalistes.

Orchestrée par le duo Mermontine issu du groupe rennais Mermonte cette libre adaptation de Vingt mille lieues sous les mers nous enveloppe d’une pop psychédélique et baroque jouée en direct, avec des guitares, une basse et une batterie cotoyant clavecins et synthétiseurs. Narrée à la façon d’un feuilleton radiophonique, la fable s’immerge dans cette ambiance de musique de film des 60’s 70’s et d’images fascinantes d’insondables fonds marins.

À partir de 8 ans Durée 1h

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Conte musical et visuel Sous les mers

L’événement Conte musical et visuel Sous les mers Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie