Évrecy

Conte Musical

6 Rue des Fossés Évrecy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Conte Musical mardi 0 juin 18h Médiathèque Evrecy

Conte Musical autour du livre Une Nuit Bizarre Bizarre de Marlène Jobert mardi 0 juin 18h Médiathèque Evrecy .

6 Rue des Fossés Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 04 69

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English : Conte Musical

Musical Storytelling Tuesday 30 June, 6.00 pm Evrecy Media Centre

L’événement Conte Musical Évrecy a été mis à jour le 2026-06-19 par Orne Odon Tourisme