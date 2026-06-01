Conte Musical Évrecy
Conte Musical Évrecy mardi 30 juin 2026.
Évrecy
Conte Musical
6 Rue des Fossés Évrecy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Conte Musical mardi 0 juin 18h Médiathèque Evrecy
Conte Musical autour du livre Une Nuit Bizarre Bizarre de Marlène Jobert mardi 0 juin 18h Médiathèque Evrecy .
6 Rue des Fossés Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 04 69
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English : Conte Musical
Musical Storytelling Tuesday 30 June, 6.00 pm Evrecy Media Centre
L’événement Conte Musical Évrecy a été mis à jour le 2026-06-19 par Orne Odon Tourisme