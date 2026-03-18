Conte musical Il était un arbre Compagnie Coxyn’aile Musée des Mômes Brest

Conte musical Il était un arbre Compagnie Coxyn’aile

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-15 16:15:00

Date(s) :

2026-04-15

Pendant les vacances scolaires, le Musée des Mômes vous invite à découvrir le spectacle jeune public Il était un arbre de la compagnie Coxyn’aile.

Un moment poétique et sensible qui plonge les enfants dans un univers où la nature devient conte, musique et imaginaire. Au fil du spectacle, l’arbre devient un personnage à part entière témoin du temps qui passe, compagnon de jeu et source d’émerveillement.

Pensé pour les enfants et leurs familles, ce spectacle invite à observer la nature autrement, à écouter les histoires qu’elle murmure et à se laisser porter par la magie du récit.

Une expérience culturelle à vivre au musée.

Départ libres profitez de votre visite à votre rythme.

Informations pratiques

Le tarif comprend le spectacle ainsi qu’une visite libre du musée (2h10).

Nombre de place limité, réservation obligatoire pour chaque personne présente.

Réservation en ligne.

Possibilité de choisir l’option duo adulte-enfant.

Ateliers accessible dès 4 ans.

Durée 45 mn .

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 57 57 99 01

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English :

L’événement Conte musical Il était un arbre Compagnie Coxyn’aile Brest a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue