Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay samedi 25 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Bienvenue dans l’univers malicieux de Claude Ponti !
Les Ateliers des Arts vous invitent à découvrir Blaise et le château d’Anne Hiversère, un conte musical coloré et poétique.
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Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
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Welcome to the mischievous world of Claude Ponti!
Les Ateliers des Arts invites you to discover Blaise et le château by Anne Hiversère, a colorful and poetic musical tale.
L’événement Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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