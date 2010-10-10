Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Bienvenue dans l’univers malicieux de Claude Ponti !

Les Ateliers des Arts vous invitent à découvrir Blaise et le château d’Anne Hiversère, un conte musical coloré et poétique.

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Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

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English :

Welcome to the mischievous world of Claude Ponti!

Les Ateliers des Arts invites you to discover Blaise et le château by Anne Hiversère, a colorful and poetic musical tale.

L’événement Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay