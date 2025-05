Conte musical La chèvre biscornue – Chez Tatie Granville, 10 mai 2025 17:00, Granville.

Manche

Conte musical La chèvre biscornue Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-05-10 17:00:00

fin : 2025-05-10 17:45:00

2025-05-10

Tatie propose une lecture participative : elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages ! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.

Les enfants doivent être accompagnés d’un.e adulte pour cet atelier.

Réservation en ligne www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Conte musical La chèvre biscornue

Tatie offers a participatory reading: she reads, and the children take care of the music and sound effects! A fun way to learn about music.

Children must be accompanied by an adult for this workshop.

Book online www.cheztatiegranville.com

German :

Tante schlägt eine partizipative Lesung vor: Sie liest, die Kinder kümmern sich um die Musik und die Geräusche! Eine lustige Art, sich mit Musik vertraut zu machen.

Kinder müssen bei diesem Workshop von einem Erwachsenen begleitet werden.

Online-Reservierung www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Tatie propone una lettura partecipata: lei legge e i bambini si occupano della musica e degli effetti sonori! Un modo divertente per imparare la musica.

Per questo laboratorio i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Prenota online su www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Tatie propone una lectura participativa: ¡ella lee y los niños se encargan de la música y los efectos sonoros! Una forma divertida de aprender sobre música.

Los niños deben ir acompañados de un adulto para este taller.

Reserva en línea en www.cheztatiegranville.com

