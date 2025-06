Conte musical « La Chèvre biscornue » Chez Tatie Granville 1 août 2025 17:15

Manche

Conte musical « La Chèvre biscornue » Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 17:15:00

fin : 2025-08-01 18:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Tatie propose une lecture participative elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.

A partir de 6 mois.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Tatie propose une lecture participative elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.

A partir de 6 mois.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Conte musical « La Chèvre biscornue »

Tatie offers a participatory reading: she reads, and the children take care of the music and sound effects! A fun way to learn about music.

From 6 months.

Info and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Tante bietet eine Mitmach-Lesung an: Sie liest vor, die Kinder kümmern sich um die Musik und die Geräusche! Eine lustige Art, sich mit Musik vertraut zu machen.

Ab 6 Monaten.

Infos und Reservierung auf der Website des Ateliers: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Tatie propone una lettura partecipata: lei legge e i bambini si occupano della musica e degli effetti sonori! Un modo divertente per introdurre i bambini alla musica.

A partire dai 6 mesi.

Informazioni e prenotazioni sul sito del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Tatie propone una lectura participativa: ¡ella lee y los niños se encargan de la música y los efectos sonoros! Una forma divertida de iniciar a los niños en la música.

A partir de 6 meses.

Información y reservas en la web del taller: www.cheztatiegranville.com

L’événement Conte musical « La Chèvre biscornue » Granville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Granville Terre et Mer