Conte musical la flûte magique de Luna Néville

Conte musical la flûte magique de Luna

Salle des fêtes Néville Seine-Maritime

Conte musical de Blaz Pucihar.

Luna part en voyage avec pour seul bagage, sa flûte magique. Au gré de ses rencontres et de ses mélodies, naissent des amitiés avec différents animaux qui l’aideront à s’échapper des griffes… d’un dragon!

A 18h, salle des fêtes de Néville.

Entrée libre sur réservation. .

