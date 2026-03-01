Conte musical La girafe qui avait toujours faim Lorris
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Conte musical La girafe qui avait toujours faim . A 17h. A partir de 3 ans. Réservation obligatoire. Gratuit. Renseignement 02 38 94 83 68 ou bibliothèque@lorris.fr .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 68
English :
Musical tale The giraffe who was always hungry
L’événement Conte musical La girafe qui avait toujours faim Lorris a été mis à jour le 2026-02-24 par OT GATINAIS SUD