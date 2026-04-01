Conte musical La grenouille à grande bouche Atelier Chez Tatie Granville
Conte musical La grenouille à grande bouche Atelier Chez Tatie Granville jeudi 23 avril 2026.
Conte musical La grenouille à grande bouche
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 17:00:00
fin : 2026-04-23 17:45:00
Date(s) :
2026-04-23
Tatie propose une lecture participative de l’album La grenouille à grande bouche : elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages ! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.
Convient de 6 mois à 6-7 ans.
Les enfants doivent être accompagnés d’un.e adulte pour cet atelier (réserver une place par adulte).
Réservation via le site internet de l’atelier www.cheztatiegranville.com .
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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L’événement Conte musical La grenouille à grande bouche Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer