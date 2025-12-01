Conte musical La Moufle Chez Tatie Granville
mardi 30 décembre 2025.
Conte musical La Moufle
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-30 11:00:00
fin : 2025-12-30 11:45:00
2025-12-30
Tatie propose une lecture participative : elle lit, les enfants s’occupent de la musique et des bruitages ! Une façon amusante de s’éveiller à la musique.
Convient de 6 mois à 6-7 ans.
Les enfants doivent être accompagnés d’un.e adulte pour cet atelier.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
