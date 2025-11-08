Conte Musical La Nuit du Carnaval au Campus des Fontaines à Gouvieux Gouvieux

Conte Musical La Nuit du Carnaval au Campus des Fontaines à Gouvieux

Dans le cadre de Lille3000 Fiesta, un conte musical sera joué le 8/11 à 17h et 20h au Campus des Fontaines (Gouvieux) 30 musiciens, 50 choristes et 10 acteurs interprètent La Nuit du Carnaval. Réservations sur HelloAsso.

Dans le cadre du festival Lille3000 Fiesta , la Musique Municipale de Chantilly, le chœur des jeunes du conservatoire intercommunal Le Ménestrel et l’Académie des Arts dramatiques vous proposent un spectacle exceptionnel.

Sur scène, 30 musiciens, 50 choristes et 10 acteurs vous interprèteront le conte musical La Nuit du Carnaval de Gaël Lépingle et Julien Joubert. Cette œuvre raconte une nuit de mardi gras au XVIe siècle dans une ville de France. Jean, 6 ans, et Eulalie, 10 ans, frère et sœur s’échappent pour se mêler à la foule du Carnaval…

Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/musique-municipale-de-chantilly/evenements/la-nuit-du-carnaval-1 .

English :

As part of Lille3000 Fiesta, a musical tale will be performed on 8/11 at 5pm and 8pm at Campus des Fontaines (Gouvieux): 30 musicians, 50 choristers and 10 actors perform La Nuit du Carnaval. Reservations on HelloAsso.

German :

Im Rahmen der Lille3000 Fiesta wird am 8.11. um 17 und 20 Uhr auf dem Campus des Fontaines (Gouvieux) ein musikalisches Märchen aufgeführt: 30 Musiker, 50 Chorsänger und 10 Schauspieler führen La Nuit du Carnaval (Die Nacht des Karnevals) auf. Reservierungen auf HelloAsso.

Italiano :

Nell’ambito di Lille3000 Fiesta, l’8/11 alle 17.00 e alle 20.00 presso il Campus des Fontaines (Gouvieux) verrà messa in scena una fiaba musicale: 30 musicisti, 50 coristi e 10 attori interpreteranno La Nuit du Carnaval. Prenotazioni su HelloAsso.

Espanol :

En el marco de la Fiesta Lille3000, el 8/11 a las 17:00 y a las 20:00 se representará un cuento musical en el Campus des Fontaines (Gouvieux): 30 músicos, 50 coristas y 10 actores interpretan La Nuit du Carnaval. Reservas en HelloAsso.

