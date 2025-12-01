Conte musical La petite fille aux allumettes Eglise Notre Dame Valence
Conte musical La petite fille aux allumettes Eglise Notre Dame Valence samedi 20 décembre 2025.
Conte musical La petite fille aux allumettes
Eglise Notre Dame 43 rue Berthelot Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : 2025-12-20
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:15:00

2025-12-20
Le Chœur Polyphonia interprétera La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen.
Eglise Notre Dame 43 rue Berthelot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 17 49 15 christinewagner9@wanadoo.fr
English :
Ch?ur Polyphonia will perform Hans Christian Andersen’s The Little Match Girl .
German :
Der Ch?ur Polyphonia wird Das kleine Mädchen mit den Streichhölzern von Hans Christian Andersen vortragen.
Italiano :
Ch’ur Polyphonia eseguirà La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen.
Espanol :
Ch?ur Polyphonia interpretará La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen.
