Conte musical La petite fille aux allumettes Eglise Notre Dame Valence

Conte musical La petite fille aux allumettes

Eglise Notre Dame 43 rue Berthelot Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:15:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Chœur Polyphonia interprétera La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen.

Eglise Notre Dame 43 rue Berthelot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 17 49 15 christinewagner9@wanadoo.fr

English :

Ch?ur Polyphonia will perform Hans Christian Andersen’s The Little Match Girl .

German :

Der Ch?ur Polyphonia wird Das kleine Mädchen mit den Streichhölzern von Hans Christian Andersen vortragen.

Italiano :

Ch’ur Polyphonia eseguirà La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen.

Espanol :

Ch?ur Polyphonia interpretará La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen.

