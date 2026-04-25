Conte musical : Le bonhomme d’Etzbourg Salle de l’Héronnière

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 20:00 – 22:00

Gratuit : oui gratuit Gratuit – Sur réservationBilletterie en ligne Tout public

Deux soirées pour plonger dans un univers de musique et de légendesAprès Matriochka (2022) et L’Oiseau Vent (2024), la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu présente un nouveau conte musical original, créé par le Patio Musical. Conçu en deux parties, ce nouveau spectacle réunit deux histoires captivantes : La grand-mère qui sauva tout un royaume, inspirée d’une légende japonaise et interprétée par les enfants élèves de l’école de musique,Le Bonhomme d’Etzbourg, un conte offert et traduit par nos partenaires allemands et adapté en musique par les professeurs du Patio musical à l’occasion des 30 ans du jumelage entre Saint- Aignan de Grand Lieu et la ville de Thüngersheim. Lors de deux soirées exceptionnelles, élèves de l’école de musique, professeurs et artistes associés se retrouveront sur la scène de la salle de l’Héronnière pour donner vie à une création inédite où musique, danse et décors plongeront le public dans un univers sensible et hors du commun. Unspectacle immersif et poétique à ne pas manquer !INFOS PRATIQUES• Mardi 12 et mercredi 13 mai 2026 à 20h• Salle de l’Héronnière | Gratuit & tout public• Sur réservation au 02 40 26 44 63 ou sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Salle de l’Héronnière 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/conte-musical-le-bonhomme-d-etzbourg-4957.html?cHash=9f0c10582a81491ec2f35f927b09ba87



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