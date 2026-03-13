Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Seloncourt

Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX

SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Place Ambroise Croizat Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Carnaval (gastronomique) des animaux Conte musical — jeune public dès 6 ans

Synopsis Un grand concours de cuisine, un jury d’animaux hauts en couleur, des musicien·nes en grève… et un plat empoisonné. Qui en veut au lion ? Sur la musique de Saint-Saëns, l’Orchestre Victor Hugo vous sert un conte savoureusement déjanté, plein d’ironie et d’espièglerie — à déguster en famille, sans modération !

Le lion préside le grand concours annuel de cuisine musicale. Au menu brochette de contrebassistes, sauté de musicien·nes, altiste au pot… Un jury composé d’une chèvre, d’un escargot de Franche-Comté, d’un canard et d’un cygne goûte les plats un à un. Mais le concours dérape les musicien·nes se mettent en grève, et l’on découvre que l’un des plats est empoisonné. Qui cherche à nuire au lion ? L’enquête est ouverte…

Programme

Camille Saint-Saëns, arr. Jean-François Verdier Bernard Friot

Le Carnaval (gastronomique) des animaux — création Orchestre Victor Hugo .

SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Place Ambroise Croizat Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX

L’événement Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX Seloncourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD