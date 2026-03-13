Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Seloncourt
Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Seloncourt dimanche 7 juin 2026.
Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX
SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Place Ambroise Croizat Seloncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Carnaval (gastronomique) des animaux Conte musical — jeune public dès 6 ans
Synopsis Un grand concours de cuisine, un jury d’animaux hauts en couleur, des musicien·nes en grève… et un plat empoisonné. Qui en veut au lion ? Sur la musique de Saint-Saëns, l’Orchestre Victor Hugo vous sert un conte savoureusement déjanté, plein d’ironie et d’espièglerie — à déguster en famille, sans modération !
Le lion préside le grand concours annuel de cuisine musicale. Au menu brochette de contrebassistes, sauté de musicien·nes, altiste au pot… Un jury composé d’une chèvre, d’un escargot de Franche-Comté, d’un canard et d’un cygne goûte les plats un à un. Mais le concours dérape les musicien·nes se mettent en grève, et l’on découvre que l’un des plats est empoisonné. Qui cherche à nuire au lion ? L’enquête est ouverte…
Programme
Camille Saint-Saëns, arr. Jean-François Verdier Bernard Friot
Le Carnaval (gastronomique) des animaux — création Orchestre Victor Hugo .
SALLE POLYVALENTE GUSTAVE KUNTZ DE SELONCOURT Place Ambroise Croizat Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX
L’événement Conte musical LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX Seloncourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD