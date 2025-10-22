Conte musical Le cri des minuscules Cie ne dites pas non Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Le Cri des minuscules, ou quand deux musiciens bruit-coleurs rencontrent une plasticienne aventurière, ils inventent un spectacle hybride et délicat à la découverte du monde des insectes. Bienvenue dans un conte musical et visuel où l’infiniment petit côtoie la grandeur des sentiments et l’étrangeté des rêves. Une fresque vivante spécialement conçue pour les 3-6 ans.

Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible celui d’un petit homme en chapeau et d’une insecte ailée.

Dans la lignée de leur précédente création Le Cri des insectes, la compagnie Ne dites pas non, vous avez souri continue son exploration sensorielle d’un univers poétique entre musique et image. Bienvenue dans leur théâtre imaginaire où les grands retrouveront leur regard d’enfant et les petits leur capacité de réinventer le réel.

À partir de 3 ans Durée 30 min

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

