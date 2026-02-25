Conte musical le piano qui divague Chédigny

Conte musical le piano qui divague

Dans une ville en noir et blanc, où les tours dominent et les rues se croisent, Monsieur Croche découvre un piano oublié sous un tissu au détour d’une ruelle. Sous ses doigts, les touches s’animent, les notes s’élèvent et un voyage commence vers des mondes où rêves et couleurs renaissent.

Compagnie Quart de Soupir ; écriture et interprétation Christopher Lacassagne.

Spectacle soutenu par le conseil départemental d’Indre-et-Loire, la ville de Tours, la grange Théâtre de Vaugarni, la ville de Montlouis-sur-Loire et Brissac Loire Aubance. .

Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

In a black-and-white city, where towers dominate and streets criss-cross, Monsieur Croche discovers a forgotten piano under a cloth in an alleyway. Under his fingers, the keys come to life, the notes soar and a journey begins towards worlds where dreams and colors are reborn.

