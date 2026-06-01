Conte musical « Le tatoueur de ciel », Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières

Conte musical « Le tatoueur de ciel » Samedi 6 juin, 15h00 Médiathèque Voyelles Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Médiathèque Voyelles 2 Pl. Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324269440 https://mediatheques.ardenne-metropole.fr/les-mediatheques/mediatheque-voyelles/accueil [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324066 »}]

L’orchestre à cordes du Conservatoire et la classe de CM1 de l’école Le Charme de Villers-Semeuse vous invitent à un moment musical accompagné de lecture du livre « Le tatoueur de ciel » Conte musical musique