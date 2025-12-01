Conte musical Le tour du monde en 80 Jours Wintzenheim

Conte musical Le tour du monde en 80 Jours

Laissez-vous transporter par les cuivres et les mélodies de cette aventure extraordinaire. Venez nombreux découvrir cette belle création dans le cadre des festivités de fin d’année !

L’Harmonie Municipale du Hohlandsbourg vous emmène dans une aventure extraordinaire inspirée du célèbre roman de Jules Verne !

Embarquez pour un voyage musical inoubliable autour du monde ! Un spectacle tout public dans une ambiance familiale, parfait pour petits et grands.

Un conte musical avec la voix envoûtante d’Aline Mürsched

Sous la direction de Matthieu Ritz 0 .

28A Route de Colmar Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 89

English :

Let yourself be carried away by the brass and melodies of this extraordinary adventure. Come and discover this wonderful creation as part of the end-of-year festivities!

