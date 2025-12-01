Conte musical Le tour du monde en 80 Jours Wintzenheim
Conte musical Le tour du monde en 80 Jours Wintzenheim dimanche 14 décembre 2025.
Conte musical Le tour du monde en 80 Jours
28A Route de Colmar Wintzenheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Laissez-vous transporter par les cuivres et les mélodies de cette aventure extraordinaire. Venez nombreux découvrir cette belle création dans le cadre des festivités de fin d’année !
L’Harmonie Municipale du Hohlandsbourg vous emmène dans une aventure extraordinaire inspirée du célèbre roman de Jules Verne !
Embarquez pour un voyage musical inoubliable autour du monde ! Un spectacle tout public dans une ambiance familiale, parfait pour petits et grands.
Un conte musical avec la voix envoûtante d’Aline Mürsched
Sous la direction de Matthieu Ritz
28A Route de Colmar Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 89
English :
Let yourself be carried away by the brass and melodies of this extraordinary adventure. Come and discover this wonderful creation as part of the end-of-year festivities!
