Conte musical les 2 oursons auditorium Karl Riepp Dole

auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole Jura
Tarif : Gratuit
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Programmation du Conservatoire de Musique et Danse du Grand Dole
Conte musical Les 2 oursons pour choeur, piano et clarinette
choeur de la pré-Maîtrise du conservatoire
direction Louise Laville-Harrault
piano Delphine Peyrard
clarinette Frank Brodu .
auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
