Conte musical les 2 oursons auditorium Karl Riepp Dole

Conte musical les 2 oursons auditorium Karl Riepp Dole samedi 13 décembre 2025.

Conte musical les 2 oursons

auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Programmation du Conservatoire de Musique et Danse du Grand Dole
Conte musical Les 2 oursons pour choeur, piano et clarinette
Choeur de la pré-Maîtrise du conservatoire
Direction Louise Laville-Harrault
Piano Delphine Peyrard
Clarinette Frank Brodu   .

auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45  crdmd@grand-dole.fr

English :

German : Conte musical les 2 oursons

Italiano :

Espanol :

L’événement Conte musical les 2 oursons Dole a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE