Informations pratiques

Le Coudray-Macouard

Conte musical Les Campagnols

rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Le duo Les Campagnols vous présente Jusqu’à l’aube George Sand dans l’intimité de Nohant.

Profitez d’une soirée conte musical au cœur de la Seigneurie du Bois avec le duo Les Campagnols, Éliane Monphous (conteuse) et Maxime Lemasson (musicien)

Soirée en hommage à Jacqueline Bernard. L’intégralité de la recette sera versée à l’APPCM (Association pour la protection du patrimoine du Coudray-Macouard).

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 22 août 2026 de 18h à 19h30. .

rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoinecoudray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The duo Les Campagnols presents *Until Dawn: George Sand in the Privacy of Nohant*.

L’événement Conte musical Les Campagnols Le Coudray-Macouard a été mis à jour le 2026-08-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME