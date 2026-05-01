Conte musical Les lapins et moi Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais

Conte musical Les lapins et moi

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Les élèves de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois, et plus particulièrement la classe de guitare, vous invitent à leur représentation.

Réservations à emd@mainesaosnois.fr 02 85 29 19 38

À noter Exposition des peintures de Marine Montrésor au centre Mazagran à Bonnétable du 21 au 29 mai. .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38 emd@mainesaosnois.fr

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English :

L’événement Conte musical Les lapins et moi Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois