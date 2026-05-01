Conte musical Les lapins et moi Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais
Conte musical Les lapins et moi Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais samedi 23 mai 2026.
Saint-Cosme-en-Vairais
Conte musical Les lapins et moi
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Les élèves de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois, et plus particulièrement la classe de guitare, vous invitent à leur représentation.
Réservations à emd@mainesaosnois.fr 02 85 29 19 38
À noter Exposition des peintures de Marine Montrésor au centre Mazagran à Bonnétable du 21 au 29 mai. .
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38 emd@mainesaosnois.fr
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English :
L’événement Conte musical Les lapins et moi Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois
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