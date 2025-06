Conte musical « Les secrets du bonheur » par la Cie du Tapis Volant AFP La Halte du Pinson Aumagne 27 juin 2025 20:00

Charente-Maritime

« Les secrets du bonheur » est un conte librement adapté d’un conte persan traditionnel.

Aumagne 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 64 80 afp.lahaltedupinson@gmail.com

English :

« The Secrets of Happiness » is a tale freely adapted from a traditional Persian tale.

German :

« Die Geheimnisse des Glücks » ist ein Märchen, das frei nach einem traditionellen persischen Märchen gestaltet wurde.

Italiano :

« I segreti della felicità » è un racconto liberamente adattato da un racconto tradizionale persiano.

Espanol :

« Los secretos de la felicidad » es un relato adaptado libremente de un cuento tradicional persa.

