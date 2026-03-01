Conte musical Les souris dansent Salle des Fêtes Étang-sur-Arroux
Salle des Fêtes Rue du Champ d’Arroux Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Début : 2026-03-19 10:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Conte musical Les souris dansent spectacle proposé par la bibliothèque d’Etang/Arroux, pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Marionnettes, théatres d’ombres, chant et jeu d’acteurs par la compagnie la mouette rêveuse. .
Salle des Fêtes Rue du Champ d’Arroux Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 29 58 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr
