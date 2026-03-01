Conte musical Les souris dansent Salle des Fêtes Étang-sur-Arroux

Conte musical Les souris dansent

Salle des Fêtes Rue du Champ d’Arroux Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 10:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Conte musical Les souris dansent spectacle proposé par la bibliothèque d’Etang/Arroux, pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Marionnettes, théatres d’ombres, chant et jeu d’acteurs par la compagnie la mouette rêveuse. .

Salle des Fêtes Rue du Champ d’Arroux Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 29 58 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr

