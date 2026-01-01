Conte musical Mon Arbre-Mère Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Revivez la découverte des saisons et des premiers pas de la vie à travers une création musicale pour les 0-5 ans. Avec la compagnie Le chant des histoires. Entrée libre .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
