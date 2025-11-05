Conte musical: Noëlie et les trolls Café théâtre Le Poche Pornic

Conte musical: Noëlie et les trolls

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 11:00:00

fin : 2025-11-10 11:45:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-10 2025-11-19

Conte musical proposé par Le Poche: nouveau spectacle Jeune Public proposé par La Troupe des Va-Nu-Pieds

Du théâtre, des chansons, de la magie, spectacle interactif. Hommage à la vie, végétale ou animale avec qui nous partageons la terre !

Deux conteurs vont avoir besoin de l’aide du public pour régaler petits ou grands d’une légende … Il était une fois une petite fille, des arbres, une fée et des surprises ! …

Conçu et mis en scène par Jean-Luc Borras. Avec Sophie Tossut et David Sénioris.

.

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Conte musical by Le Poche: new show for young audiences by La Troupe des Va-Nu-Pieds

German :

Musikalisches Märchen, vorgeschlagen von Le Poche: Neues Stück für junge Zuschauer, vorgeschlagen von La Troupe des Va-Nu-Pieds

Italiano :

Musical di Le Poche: nuovo spettacolo per il pubblico giovane di La Troupe des Va-Nu-Pieds

Espanol :

Musical de Le Poche: nuevo espectáculo para público joven de La Troupe des Va-Nu-Pieds

L’événement Conte musical: Noëlie et les trolls Pornic a été mis à jour le 2025-10-29 par I_OT Pornic