Conte musical: Noëlie et les trolls Café théâtre Le Poche Pornic

Conte musical: Noëlie et les trolls

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Un spectacle magique, musical et interactif qui embarque le public dans une aventure enchantée au café théâtre Le Poche à Pornic !

Du théâtre, des chansons, de la magie, spectacle interactif. Hommage à la vie, végétale ou animale avec qui nous partageons la terre !

Deux conteurs vont avoir besoin de l’aide du public pour régaler petits ou grands d’une légende … Il était une fois une petite fille, des arbres, une fée et des surprises ! …

Conçu et mis en scène par Jean-Luc Borras. Avec Sophie Tossut et David Sénioris.



A magical, musical and interactive show that takes audiences on an enchanted adventure at Pornic’s café théâtre Le Poche!

