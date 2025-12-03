Conte musical: Noëlie et les trolls Café théâtre Le Poche Pornic
Conte musical: Noëlie et les trolls Café théâtre Le Poche Pornic mercredi 3 décembre 2025.
Conte musical: Noëlie et les trolls
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-03 11:00:00
fin : 2025-12-03 11:45:00
2025-12-03 2025-12-17
Un spectacle magique, musical et interactif qui embarque le public dans une aventure enchantée au café théâtre Le Poche à Pornic !
Du théâtre, des chansons, de la magie, spectacle interactif. Hommage à la vie, végétale ou animale avec qui nous partageons la terre !
Deux conteurs vont avoir besoin de l’aide du public pour régaler petits ou grands d’une légende … Il était une fois une petite fille, des arbres, une fée et des surprises ! …
Conçu et mis en scène par Jean-Luc Borras. Avec Sophie Tossut et David Sénioris.
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
English :
A magical, musical and interactive show that takes audiences on an enchanted adventure at Pornic’s café théâtre Le Poche!
