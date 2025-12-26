Conte musical Okinawa La Minoterie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Conte musical Okinawa

La Minoterie 2 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

2026-01-10

Dans le cadre du vernissage de l’exposition temporaire Okinawa , de Thierry Emile Cerles, un conte musical sur le thème du Japon vous est offert à La Minoterie.

Rdv à 16h, petits et grands, pour voyager sur l’Ile d’Okinawa en musique.

Le conte sera animé et mis en musique par les artistes Thierry Emile Cerles et Roberto Paladini.

L’exposition est visible tout le mois de janvier, à La Minoterie de Villedieu Les Poêles. .

La Minoterie 2 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

English : Conte musical Okinawa

