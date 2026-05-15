Conte musical Orphée aux animaux Salle Polyvalente Aucaleuc
Conte musical Orphée aux animaux Salle Polyvalente Aucaleuc mercredi 3 juin 2026.
Aucaleuc
Conte musical Orphée aux animaux
Salle Polyvalente La Croix Fresche Blanc Aucaleuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Les chanteuses et chanteurs du site de Dinan, accompagnés par l’orchestre junior interprètent le conte musical Orphée aux animaux lors de deux représentations. .
Salle Polyvalente La Croix Fresche Blanc Aucaleuc 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Conte musical Orphée aux animaux Aucaleuc a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme