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Conte musical Orphée aux animaux Salle Polyvalente Aucaleuc

Conte musical Orphée aux animaux Salle Polyvalente Aucaleuc mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : La Croix Fresche Blanc

Ville : 22100 Aucaleuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Aucaleuc

Conte musical Orphée aux animaux

Salle Polyvalente La Croix Fresche Blanc Aucaleuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Les chanteuses et chanteurs du site de Dinan, accompagnés par l’orchestre junior interprètent le conte musical Orphée aux animaux lors de deux représentations.   .

Salle Polyvalente La Croix Fresche Blanc Aucaleuc 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04 

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English :

L’événement Conte musical Orphée aux animaux Aucaleuc a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme