Conte musical Orphée aux animaux Salle Polyvalente Aucaleuc

Aucaleuc

Conte musical Orphée aux animaux

Salle Polyvalente La Croix Fresche Blanc Aucaleuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Les chanteuses et chanteurs du site de Dinan, accompagnés par l’orchestre junior interprètent le conte musical Orphée aux animaux lors de deux représentations. .

Salle Polyvalente La Croix Fresche Blanc Aucaleuc 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

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English :

L’événement Conte musical Orphée aux animaux Aucaleuc a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme