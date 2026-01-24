Conte musical – Petits Contes de la Pensée Ordinaire Médiathèque Edmond Rostand Paris

La compagnie Plus Que Jamais présente Petits Contes de la Pensée Ordinaire, un spectacle de contes musicaux, fables et chansons. Par la magie d’une écriture poétique, les éléments de la nature, les animaux, les personnages s’animent, éveillent des pensées philosophiques.

Dans le respect de la vie et de la différence, ces histoires racontent la ruse, la sagesse, la peur, le courage, l’amour, portées par l’art théâtral et des musiques aux multiples instruments venus de différents continents. Un conte africain, au rythme du tambour, nous emporte dans un voyage initiatique illustrant la transmission du savoir des anciens aux plus jeunes. Des Fables de La Fontaine bien connues nous aident à grandir et nous inspirent. Le public guidé par les artistes partage des chansons empreintes de métaphores aux mélodies entraînantes. Ce spectacle laisse à chacun sa propre imagination, ses images créatrices.

A l’occasion de la journée internationale du conte, la médiathèque Edmond Rostand accueille la compagnie Plus que jamais pour un spectacle musical.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public tout-petits et enfants.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



