Conte musical Pierre et le loup Théâtre municipal Autun

Conte musical Pierre et le loup

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Dans la campagne russe, le jeune Pierre désobéit à son grand-père en laissant la porte du jardin ouverte. Cela déclenche une série d’événements menant à l’apparition d’un loup qui dévore un canard. Ingénieux, Pierre capture le loup avec l’aide d’un oiseau, empêchant les chasseurs de le tuer. Ensemble, ils le conduisent triomphalement au zoo. Une histoire pleine de courage, de ruse et de musique. .

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

