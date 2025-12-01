Conte musical Plume, l’oiseau chanteur Théâtre Francis-Planté Orthez

Conte musical Plume, l’oiseau chanteur Théâtre Francis-Planté Orthez samedi 20 décembre 2025.

Conte musical Plume, l’oiseau chanteur

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Plume est fasciné par la musique, les histoires et le chant.

Il joue de la guitare, écrit, chante et rêve de faire découvrir ses mélodies.

Ode à la tolérance, ce voyage initiatique est une quête de soi, d’amitié, et d’acceptation de la différence. .

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

English : Conte musical Plume, l’oiseau chanteur

German : Conte musical Plume, l’oiseau chanteur

Italiano :

Espanol : Conte musical Plume, l’oiseau chanteur

L’événement Conte musical Plume, l’oiseau chanteur Orthez a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn