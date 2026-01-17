Conte musical pour les 4-6 ans à la mairie du 20e Mairie du 20e arrondissement PARIS

️ Samedi 17 janvier 2026

Programme

Extraits d’œuvres de J.S. Bach, R. Glière, S. Prokofiev, W. A Mozart et d’autres…

Avec Les musiciens de l’Orchestre de Paris

C’est la fin de l’hiver, papa ours dort encore dans sa tanière. Lorsqu’il se réveille, bébé ours a disparu !! Il a suivi une abeille et s’est retrouvé loin de son logis.

Trois musiciens de l’Orchestre de Paris racontent Chanson d’Ours de Benjamin Chaud, l’histoire d’un papa ours, lancé à la poursuite de son petit, à travers la forêt, les lacs, les plaines et la grande ville, jusqu’à l’opéra. Comme eux, aidez Papa ours à retrouver son petit à travers chants et musique…

Pour une participation active au concert, retrouvez les paroles des comptines participatives sur https://www.orchestredeparis.com/fr/page/68/ressources.

3 musiciens de l’Orchestre de Paris racontent Chanson d’Ours de Benjamin Chaud à travers des extraits d’œuvres de Bach, Prokofiev, Mozart…

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS

