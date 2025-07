Conte musical Rémi et Lamilla découvrent la nature. Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Conte musical Rémi et Lamilla découvrent la nature. Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer mercredi 6 août 2025.

Conte musical Rémi et Lamilla découvrent la nature.

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 20:45:00

fin : 2025-08-06 22:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Un conte musical et écologique.

Projection du film d’animation, hymne à la nature et à la musique pour tout public à partir de 6 ans, d’une durée de 45 minutes, en présence du compositeur et auteur Alexandre Sorel qui offrira ensuite un concert en live de ses musiques créées pour le conte, accompagné de Pierre-Marie Bonafos, saxophoniste de Jazz.

Découvrir le conte

L’histoire est racontée par 10 comédiens, adultes et enfants, accompagnée de belles musiques, d’ambiances de nature et de cris d’animaux.

Vivez un moment de poésie, de musique d’humour, mais aussi d’engagement pour défendre la Nature et notre belle planète, car ce film porte un vrai message d’écologie.

Un moment magique et engagé pour célébrer et protéger notre belle planète. .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conte musical Rémi et Lamilla découvrent la nature. Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme