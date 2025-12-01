Conte musical sans gravité théâtre chateaubriand Saint-Malo
Conte musical sans gravité théâtre chateaubriand Saint-Malo jeudi 11 décembre 2025.
Conte musical sans gravité
théâtre chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 18:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Zoey, une jeune fille solitaire, trouve dans la course aux étoiles un univers propice à son équilibre personnel. Elle s’entraîne alors d’arrache-pied pour embarquer à bord de la station spatiale internationale. C’est là, au milieu des étoiles, qu’elle finira par se trouver en accord avec elle-même…
Un conte musical poétique, créé à Saint-Malo ! .
théâtre chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 32 25
English :
L’événement Conte musical sans gravité Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel