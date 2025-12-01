Conte musical sans gravité théâtre chateaubriand Saint-Malo

Conte musical sans gravité

théâtre chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Zoey, une jeune fille solitaire, trouve dans la course aux étoiles un univers propice à son équilibre personnel. Elle s’entraîne alors d’arrache-pied pour embarquer à bord de la station spatiale internationale. C’est là, au milieu des étoiles, qu’elle finira par se trouver en accord avec elle-même…

Un conte musical poétique, créé à Saint-Malo ! .

+33 2 99 56 32 25

