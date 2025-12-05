Conte musical suédois  La légende de la Sainte Lucie  Marigny-l’Église

Conte musical suédois La légende de la Sainte Lucie

La Pass’relle Salle culturelle de Marigny l’Eglise Marigny-l’Église Nièvre

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Venez découvrir ce conte musical suédois interprété par Thierry Petit, récitant, accompagné par Duo Entracte, avec Lena Gutke à la flûte et Odile Abrell à la harpe.

La musique traditionnelle et classique suédoise accompagnent une histoire tirée du « Livre de Noël » par Selma Lagerlöf (prix Nobel 1909); et plongez au cœur de l’univers des contes de Noël scandinaves de la fin du XIXe siècle

« Le treize décembre, à l’heure matinale où le pays du Värmland est plongé dans le froid et les ténèbres, sainte Lucie faisait encore dans mon enfance son entrée dans tous les foyers. Elle portait encore du moins à mes yeux d’enfant une robe faite de la clarté blanche des étoiles ; autour de sa tête s’enroulait une guirlande de verdure où brûlait des fleurs de lumière, et elle éveillait toujours les dormeurs en leur présentant un pot rempli d’une boisson chaude et parfumée. »

Début de soirée à 18h30 avec une première partie en musique, poésie… ou autre surprise, puis à 19h avec le conte musical et à la fin le bar reste ouvert pour un moment convivial autour de vins chauds et de brioches à la cannelle. .

+33 6 60 16 75 55 arcmarigny@gmail.com

