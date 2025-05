Conte Musical Symphonie des Eléments avec l’Harmonie – Montreuil, 17 mai 2025 07:00, Montreuil-sur-Mer.

Pas-de-Calais

Place Gambetta Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

Conte Musical La Symphonie des Eléments

-Samedi 17 mai 2025 à 20h30

-Dimanche 18 mai 2025 à 15h

Salle Rheinberg Montreuil-sur-Mer

L’Harmonie Municipale de Montreuil-sur-Mer vous donne rendez-vous pour le deuxième événement musical suite au concert de la veille (17 mai) !

– Dimanche 18 mai 2025 Conte musical

Un spectacle unique mêlant musique, arts plastiques et arts du cirque, en collaboration avec plusieurs associations locales. Une expérience immersive et féérique pour toute la famille !

Projet collaboratif avec l’Harmonie Municipale de Montreuil-sur-Mer, le Club cirque de Manifest’action, la Chorale 7 Vallées Song, l’École d’art de Montreuil-sur-Mer, le SAJ d’Étaples mais encore le SAJ d’Etaples et l’Ecole d’Arts Plastiques de Montreuil.

Crédit Harmonie de Montreuil-sur-Mer .

Place Gambetta

Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 33 25 20 46 reservations.contemusical@gmail.com

