Conte musical Taama L’Art en partage Vertheuil

Conte musical Taama

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Art en partage vous accueille pour le conte musical Taama, interprété par le trio Shagong.

Adapté à tous les âges, ce conte musical va embarquer le public pour un voyage vers d’autres mondes. Ode à la nature, et à l’ouverture culturelle, cette histoire des peuples se veut une fable humaniste pour danser et rêver au son des musiques du monde.

Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’oeuvres d’artistes médocains. .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

English : Conte musical Taama

L’événement Conte musical Taama Vertheuil a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Médoc-Vignoble