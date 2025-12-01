Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conte musical Takikaxa Cinéma Barèges

Conte musical Takikaxa Cinéma Barèges jeudi 25 décembre 2025.

Conte musical Takikaxa

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 17:30:00
fin : 2025-12-25 18:30:00

Date(s) :
2025-12-25

Avec Xabi et Maya.
  .

Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

English :

With Xabi and Maya.

German :

Mit Xabi und Maya.

Italiano :

Con Xabi e Maya.

Espanol :

Con Xabi y Maya.

L’événement Conte musical Takikaxa Barèges a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65