Conte musical « Trouille de Trolls » Argenton-sur-Creuse
mercredi 21 octobre 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Conte musical « Trouille de Trolls »
2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
« Trouille de Trolls » ! Par la Cie Allo Maman Bobo, conte musical à l’Avant-Scène.
Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les ombres menacent !
Les monstres sortent de leurs cachettes et sont prêts à envahir la chambre. Alors les peurs apparaissent et peuvent devenir incontrôlables. Mais qui sont ces monstres ?
Ce sont des Trolls bien sûr ! Ces monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de chacun…Comment s’en prémunir ? Comment les faire disparaitre ? Tant qu’ils sont là, autant s’en amuser et jouer à se faire peur. D’ailleurs, ne dit-on pas que la peur est aussi bête qu’un troll ? .
2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 17 06 91
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English :
« Trolls’ Scare »! By the Allo Maman Bobo Theater Company, a musical fairy tale at l’Avant-Sc%E8ne.
L’événement Conte musical « Trouille de Trolls » Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Vallée de la Creuse
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