Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Conte musical « Trouille de Trolls »

2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

« Trouille de Trolls » ! Par la Cie Allo Maman Bobo, conte musical à l’Avant-Scène.

Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les ombres menacent !

Les monstres sortent de leurs cachettes et sont prêts à envahir la chambre. Alors les peurs apparaissent et peuvent devenir incontrôlables. Mais qui sont ces monstres ?

Ce sont des Trolls bien sûr ! Ces monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de chacun…Comment s’en prémunir ? Comment les faire disparaitre ? Tant qu’ils sont là, autant s’en amuser et jouer à se faire peur. D’ailleurs, ne dit-on pas que la peur est aussi bête qu’un troll ? .

2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 17 06 91

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English :

« Trolls’ Scare »! By the Allo Maman Bobo Theater Company, a musical fairy tale at l’Avant-Sc%E8ne.

L’événement Conte musical « Trouille de Trolls » Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Vallée de la Creuse